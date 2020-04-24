Власти Миннесоты, Айдахо и Северной Каролины смягчат ограничения по коронавирусу.

Это произойдет в конце апреля – начале мая. Об этом объявили губернаторы штатов Тим Уолз, Брэд Литтл и Рой Купер. Президент Дональд Трамп еще 16 апреля объявил, что власти приступают к «открытию страны» и губернаторы на основе рекомендаций федерального правительства будут в праве поэтапно отменять карантинные ограничения. Как рассказал вице-президент США Майкл Пенс, всего планы отмены санитарных ограничений официально обнародованы в 16-ти из 50-ти американских штатов.