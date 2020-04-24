Правительство Саратовской области рассматривает вопрос об установке блокпостов на въездах в регион.

Как сообщает областное министерство информации и печати, соответствующее предложение в рамках борьбы с распространением коронавируса поступило от областной прокуратуры. В настоящий момент региональные медики наблюдают за всеми гражданами, прибывшими в область из Москвы и Подмосковья. С 30 марта действует режим изоляции, а с 20 апреля — режим пропусков.
2020-04-24T02:06:00+03:00
2020-04-24T02:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 24 апреля 2020
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