Заключенный колонии строгого режима №23 в Ревде Мурманской области заразился коронавирусом.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо с рассказом заключенных о ситуации в колонии, исправительное учреждение закрыто на карантин, в течение двух недель ее не смогут покинуть сотрудники ФСИН. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что с зараженным контактировали 135 человек, у них взяли анализы, а помещения колонии дезинфицируют. Между тем, по данным председателя общественного совета при мурманском ФСИН Юрия Мананкова, коронавирус заподозрили у пятерых заключенных отряда для инвалидов. Весь отряд изолировали. Но как пишет «Новая газета», меры по дезинфекции в колонии не проводятся.
2020-04-24T01:12:00+03:00
2020-04-24T02:04:34+03:00
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01:12, 24 апреля 2020
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