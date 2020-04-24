Заключенный колонии строгого режима №23 в Ревде Мурманской области заразился коронавирусом.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо с рассказом заключенных о ситуации в колонии, исправительное учреждение закрыто на карантин, в течение двух недель ее не смогут покинуть сотрудники ФСИН. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что с зараженным контактировали 135 человек, у них взяли анализы, а помещения колонии дезинфицируют. Между тем, по данным председателя общественного совета при мурманском ФСИН Юрия Мананкова, коронавирус заподозрили у пятерых заключенных отряда для инвалидов. Весь отряд изолировали. Но как пишет «Новая газета», меры по дезинфекции в колонии не проводятся.