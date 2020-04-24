Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за 8 лет сингл.

Композиция «Жизнь в городе-призраке» записана в условиях изоляции и посвящена пандемии коронавируса. 4-минутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. Группа The Rolling Stones образована 58 лет назад и в 1960-е годы считалась основным конкурентом The Beatles.
2020-04-24T01:10:00+03:00
2020-04-24T01:11:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 24 апреля 2020
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