Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за 8 лет сингл.

Композиция «Жизнь в городе-призраке» записана в условиях изоляции и посвящена пандемии коронавируса. 4-минутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. Группа The Rolling Stones образована 58 лет назад и в 1960-е годы считалась основным конкурентом The Beatles.