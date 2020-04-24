Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин не будет участвовать в досрочных выборах президента СБР.

По его словам, которые цитирует РБК, он, не хочет сидеть на двух стульях и намерен полностью сконцентрироваться на своей работе в Госдуме, в которую был избран в сентябре 2019г. Накануне правление СБР объявило о досрочных выборах президента организации. О дате и месте отчетно-выборной конференции в Союзе обещали сообщить позднее. С мая 2018 года СБР возглавляет Владимир Драчев. В начале апреля олимпийские чемпионы по биатлону, ветераны, тренеры и судьи потребовали его отставки. Под открытым письмом подписались 24 человека.