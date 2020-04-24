В Ярославской области из-за сильного порыва ветра рухнул мост через реку Устье.

Как сообщается на сайте «ЯРНовости», мост в 2015 году во время своей предвыборной кампании открывала депутат Госдумы Валентина Терешкова. В администрации Борисоглебского района утверждают, что мост находится на гарантии, однако строившая его компания обанкротилась, и для восстановления придется обращаться к властям региона.
2020-04-24T01:08:00+03:00
2020-04-24T01:09:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 24 апреля 2020
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