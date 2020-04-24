На сегодня запланированы несколько вывозных рейсов с россиянами.

Как сообщили ИФ в Минтрансе, в частности «Уральские авиалинии» выполнят рейс из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург. Авиакомпания «Сибирь» вывезет россиян из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс авиакомпании «Россия». Во Владивосток из Сеула ожидается рейс компании «Аврора»». Вывозной рейс Аликанте — Нижний Новгород, запланированный на сегодня, отложен на неопределенное время.
2020-04-24T01:07:00+03:00
2020-04-24T01:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 24 апреля 2020
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