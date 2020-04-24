Сергей Собянин считает преждевременным разрешать москвичам прогулки.

По словам мэра, это слишком рискованно, так как может привести к новому пику распространения коронавирусной инфекции. Как сказал градоначальник, спустя сутки, двое после такой коллективной прогулки про изоляцию можно забыть. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что в мае ситуация с коронавирусом может еще более усложниться.