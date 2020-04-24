Сергей Собянин считает преждевременным разрешать москвичам прогулки.

По словам мэра, это слишком рискованно, так как может привести к новому пику распространения коронавирусной инфекции. Как сказал градоначальник, спустя сутки, двое после такой коллективной прогулки про изоляцию можно забыть. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что в мае ситуация с коронавирусом может еще более усложниться.
2020-04-24T01:05:00+03:00
2020-04-24T01:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 24 апреля 2020
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