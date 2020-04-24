Карантин и изоляция в России не продлятся дольше июня.

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал источник, близкий к оперативному штабу по противодействию пандемии в России. При этом, по сведениям источника, режим изоляции продлят на майские праздники — Владимир Путин может объявить об этом в обращении к россиянам на следующей неделе. На вопрос, выступит ли путин на следующей неделе с новым обращением к гражданам, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ни официальный представитель премьер-министра Борис Беляков пока не ответили.
2020-04-24T01:04:00+03:00
2020-04-24T01:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 24 апреля 2020
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