Карантин и изоляция в России не продлятся дольше июня.

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал источник, близкий к оперативному штабу по противодействию пандемии в России. При этом, по сведениям источника, режим изоляции продлят на майские праздники — Владимир Путин может объявить об этом в обращении к россиянам на следующей неделе. На вопрос, выступит ли путин на следующей неделе с новым обращением к гражданам, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ни официальный представитель премьер-министра Борис Беляков пока не ответили.