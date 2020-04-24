Памятник маршалу Георгию Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия. Судя по фотографии, это первоначальный монумент, а не его временная копия. Пока он обнесен строительными лесами. Их уберут к 9 мая, когда будут завершены последние реставрационные работы. Памятник советскому полководцу, простоявший у Исторического музея почти четверть века, неожиданно исчез 20 марта. Вместо него появился временный. Он отличался тем, что маршал отдавал честь, а у его коня была приподнята левая передняя нога. На следующий день с Манежной площади убрали и его. В Мосгорнаследии сначала говорили, что ничего об этом не знают, но затем пояснили, что памятник отреставрируют к 75-летию Победы, а копию пришлось убрать, так как постамент тоже нужно реставрировать.