СК сегодня, как ожидается, обратится в суд с просьбой избрать меру пресечения экс-депутату Госдумы Денису Волчеку

Его, как утверждается, обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

На протяжении четверга Волчека вместе с другим фигурантом дела, его деловым партнером Зурабом Плиевым допрашивали в Следственном комитете, рассказали источники агентства ТАСС. По их данным, свою вину обвиняемые не признали.

Следствие, как говорят собеседники агентства, полагает, что экс-депутат Госдумы и бизнесмен пообещали столичному предпринимателю, что он избежит уголовной ответственности. Решить вопрос, как утверждается, Волчек вместе с Плиевым предлагал за 8 млн рублей.

Потерпевшим, по словам других источников агентства, стал Андрей Розов — бывший совладелец признанного 4 года назад банкротом банка «Ренессанс». Как отмечается, он сам обратился с заявлением в силовые органы.

В свою очередь, по сведениям интернет-издания РБК, попытка передачи средств представительнице Волчека и Плиева произошла в среду в Москве. Тогда же интернет-издание «Фонтанка» сообщало о задержании экс-депутата Госдумы сотрудниками центрального аппарата ФСБ в его загородном доме под Санкт-Петербургом. При этом отмечалось, что изначально он находился по делу о покушении на мошенничество в статусе свидетеля.

Денис Волчек дважды избирался в Госдуму от партии ЛДПР, а перед этим был депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В 2016 году он участвовал в парламентских выборах от партии «Справедливая Россия», но проиграл их.