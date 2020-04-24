В Москве за сутки умерли еще 37 человек с коронавирусом

Их возраст от 37 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки был синдром Дауна, сообщает оперативный штаб. Таким образом общее число умерших в столице с диагнозом COVID-19 достигло 325. Почти 34 тысячи заражены.