Нарушителей социальной дистанции в столичном общественном транспорте начнут штрафовать

Тем, кто не соблюдает установленное указом мэра в связи с коронавирусом расстояние от других пассажиров в 1,5 метра, может грозить наказание в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное казенное учреждение «Организатор перевозок». Там отметили, что контролеры вместе с полицейскими уже начали проводить рейды.