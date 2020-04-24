Нарушителей социальной дистанции в столичном общественном транспорте начнут штрафовать

Тем, кто не соблюдает установленное указом мэра в связи с коронавирусом расстояние от других пассажиров в 1,5 метра, может грозить наказание в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное казенное учреждение «Организатор перевозок». Там отметили, что контролеры вместе с полицейскими уже начали проводить рейды.
2020-04-24T00:00:00+03:00
2020-04-24T00:02:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 24 апреля 2020
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