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23:02, 23 апреля 2020

Российское правительство пока не планирует увеличивать тарифы ЖКХ

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, собираемость платежей за жилищные коммунальные услуги ухудшилась. В апреле этот показатель составил 67% против 92 месяцем ранее. Чиновник связал это с режимом самоизоляции. Он пояснил, что это не означает, что люди не хотят платить, но многие, например, пожилые не умеют пользоваться электронными сервисами. Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев говорил, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%. В связи с этим министерство готовит дополнительный антикризисный план. По данным ведомства, общий объем задолженности в этой отрасли в начале года составлял 1,3 триллиона рублей.



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