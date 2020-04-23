Представитель ВОЗ: Темпы заражения коронавирусом в Москве за последние три дня вызывают осторожный оптимизм

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, ситуация несколько стабилизируется, но надо еще подождать. Переход к новой фазе борьбы с инфекцией следует совершать постепенно и очень осторожно. Вуйнович отметила, что представители ВОЗ будут взаимодействовать с Роспотребнадзором и Минздравом России по этому вопросу.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано около 63 тысяч случаев заражения, умерли 555 человек, почти 4900 выздоровели.