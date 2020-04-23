Суд ужесточил наказание шестерым участникам протестов против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией

Ставропольский суд при рассмотрении апелляции ужесточил наказание шестерым участникам протестов против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Акция прошла в Магасе в марте прошлого года. Срок заключения остался прежним, однако добавлен мотив политической вражды к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и колония-поселение заменена на колонию общего режима. Об этом сообщает Правозащитный Центр «Мемориал».

Накануне суд ужесточил наказание еще двоим фигурантам «ингушского дела». Причем, как пишет интернет-издание МБХ-Медиа, одного из них после заседания не взяли под стражу — адвокату подсудимого сказали, что они могут быть свободны. Позже активиста задержали по обвинению в побеге.