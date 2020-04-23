В Ярославской области после порыва ветра рухнул мост, который во время предвыборной кампании открывала Терешкова

В Ярославской области после сильного порыва ветра рухнул мост, который во время своей предвыборной кампании открывала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Об этом сообщает агентство «ЯРНовости» со ссылкой на региональное МЧС. Глава Борисоглебского района Владимир Попов рассказал, что мост находится на гарантии, однако строившая его компания обанкротилась, и для его восстановления придется обращаться к региональным властям. Мост через реку Устье был открыт в конце 2015 года. На его строительство потратили около 20,5 миллионов рублей.