Власти Хакасии выделили 2,5 миллиона рублей для организации детей в лагери «Юнармейское лето»

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Речь идет о двух тендерах об оказании оздоровительных услуг детям в возрасте от 12 до 17 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-сиротам, а также одаренным детям, которые занимаются в Юнармии. Их планируют направить этим летом на республиканскую военно-патриотическую смену. При этом еще в конце марта премьер Михаил Мишустин постановил закрыть все объекты массового отдыха, запретив до 1 июня включительно бронировать в них места.