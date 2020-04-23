Премьер Михаил Мишустин утвердил льготную ипотеку под 6,5%. Документ опубликован на сайте правительства

Как говорится в пояснительной записке, программа будет действовать до 1 ноября. Она распространяется на займы для покупки жилья в новостройках стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 3 миллионов — в других регионах страны. Ставка сохраняется на весь срок кредита. Запустить такую программу расорядился президент Владимир Путин.