Иностранцы стали чаще совершать преступления в России

За первые три месяца этого года, этот показатель увеличился на 2,2%. Большую часть нарушений приходится на граждан стран СНГ. Это следует из статистических данных, опубликованных МВД. При этом, как отмечается, почти на 6% выросло и число преступлений в отношении самих иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее об участившихся случаях правонарушений со стороны мигрантов писали многие СМИ. В прессе все чаще появляются сообщения о нападениях и грабежах. Многие из них из-за ситуации с коронавирусом остались без работы, но при этом не могут уехать на родину. Российские власти обещали не депортировать иностранных граждан и не аннулировать их документы, разрешающие находиться в стране, даже если их срок действия истек. Он будет автоматически продлеваться вплоть до середины июня. Также в этот период отменена плата за патенты на трудовую деятельность.