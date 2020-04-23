АОКИ обратилась в Минздрав в связи с рисками принудительного использования среди медиков «Гидроксихлорохина»

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям обратилась в Минздрав с просьбой проанализировать профилактику коронавируса среди медперсонала. Препарат, который используют для этих целей, может нанести существенный вред здоровью медиков, не принеся при этом принеся никакой пользы. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Полина Звездина.

«Медикам в качестве профилактики в московских медицинских учреждениях стали выдавать в добровольно-принудительном порядке препарат «Гидроксихлорохин». Проблема этого препарата в том, что как и многие другие сейчас препараты, которые применяются для борьбы с коронавирусной инфекцией, его эффективность не доказана. Дозы, в которых его дают, выше, чем те, которые используют для других заболеваний», — рассказала она.

По словам П.Звездиной, это вызвало интерес со стороны организации Ассоциации по клиническим исследованиям, которая изучила эту ситуацию.

«Они пришли к выводу, что совершенно похожи на клинические исследования, а, следовательно, врачам дают просто опасный препарат в достаточно больших дозах», — отметила она.

Опубликованное открытое письмо действительно может помочь в этой ситуации, в нем научно подтверждается важность проблемы, добавила Полина Звездина.