Власти Москвы намерены штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте в связи с коронавирусом

Они отчитались о проведении соответствующих рейдов полицией и контролерами.

Тем, кто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра в метро и на наземном транспорте, может грозить штраф в 5 тысяч рублей. Об этом агентству ТАСС сообщили в государственном казенном учреждении «Организатор перевозок» — это одно из подразделений департамента транспорта столицы. Там призвали обращать внимание, в том числе, на наклейки, которые нанесены на некоторые места для сидения. На них содержится призыв не занимать их и соблюдать дистанцию. Ранее, как отмечается, они носили рекомендательный характер. Были ли уже случаи штрафов за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте, не уточняется.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает горожан, помимо прочего, не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра на улицах, в магазинах и в других общественных местах, а также на транспорте. Исключение лишь делается только для поездок на такси и случаев, когда в личном автомобиле находятся люди, вместе соблюдающие режим изоляции.

Власти ранее сообщали о штрафах, вынесенных нескольким десяткам магазинов, которые не обеспечили условия для соблюдения социальной дистанции.