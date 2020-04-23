Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу

Партия насчитывает 240 тысяч штук, — сообщили РБК в компании «Биотэк». Там рассказали, что экспресс-тесты позволяют быстро в течение десяти минут без дополнительного оборудования выявить инфицированных пациентов. Продукт зарегистрирован в стране-производителе и включен в реестр Минздрава Нидерландов, но есть ли у него регистрация Росздравнадзора – не уточняется. Как сообщили агентству сотрудники из медучреждений департамента здравоохранения Москвы, куда уже доставили тесты, четких указаний по их использованию не поступало.