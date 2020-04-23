Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу

Партия насчитывает 240 тысяч штук, — сообщили РБК в компании «Биотэк». Там рассказали, что экспресс-тесты позволяют быстро в течение десяти минут без дополнительного оборудования выявить инфицированных пациентов. Продукт зарегистрирован в стране-производителе и включен в реестр Минздрава Нидерландов, но есть ли у него регистрация Росздравнадзора – не уточняется. Как сообщили агентству сотрудники из медучреждений департамента здравоохранения Москвы, куда уже доставили тесты, четких указаний по их использованию не поступало.
2020-04-23T21:32:00+03:00
2020-04-23T21:34:56+03:00
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21:32, 23 апреля 2020
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