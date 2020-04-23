Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главам районных администраций проработать вопрос об отсрочке платежей для храмов основных конфессий. С такой просьбой к нему обратился митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Беглов объяснил, что из-за ситуации с коронавирусом верующие не могут посещать храмы и поэтому религиозные организации испытывают финансовые трудности. Денег не хватает, в том числе, на оплату коммунальных платежей и охрану.

В первую очередь, в помощи нуждаются не религиозные организации, а простые граждане. Такое мнение высказал «Эху» глава фракции «Яблоко» в питерском заксобрании Борис Вишневский.

«Было бы правильнее оказать поддержку гражданам, которые испытывают трудности с поступлением средств из-за ограничительных мер. Я написал просьбу к губернатору Санкт-Петербурга, организовать такую же отсрочку для всех тех, кто пострадал в результате введенных в городе ограничений. Мне кажется, это более актуальная задача, потому что многие сейчас испытывают огромные трудности, лишившись работы и источников доходов», — подчеркнул депутат.

Борис Вишневский добавил, что к Беглову ранее обращались представители других религиозных организаций, не имеющих отношения к РПЦ, которые просили сделать послабления для горожан. «Мне кажется, что церковь должна просить не за себя, а за других. И я считаю, что граждане важнее любых организаций», — заключил он.

Между тем, священники различных конфессий попросили ввести мораторий на взимание оплаты услуг ЖКХ со всех россиян. Обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину. Об этом рассказал «МБХ медиа» епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. По его словам, авторы просят в качестве компенсации направить средства из резервного фонда напрямую организациям этой сферы. Он отметил, что письмо уже подписали около 20 священнослужителей, в том числе, из РПЦ.