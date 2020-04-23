Ситуация с распространением коронавируса в Москве не улучшается, а наоборот нарастает

Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что данные о заболевших, которые ежедневно публикуются, точны. Утаивать что-то бессмысленно, поскольку чем больше известно о количестве инфицированных, тем легче бороться с вирусом. Градоначальник также призвал не сравнивать Москву с другими странами, поскольку там проверяют только тяжелых больных и это приводит к искажению данных.

В России, по его словам, тестируют всех, у кого есть какие-то явные проявления и если человек входит в группу риска. Мэр также предупредил, что экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать, а плановую лучше отложить, учитывая риск внутрибольничных инфекций.