Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который устроил скандал в аэропорту Ижевска

Замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников, на которого был составлен протокол о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска, освобожден от должности. Распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано в официальном телеграм-канале «Единой России». В качестве причины указывается сокращение самой должности.

6 апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту после того, как его попросили показать посадочный талон на входе. В интернете появилось видео, где он нецензурно выражался в адрес сотрудников воздушной гавани. В Минпромторге тогда пообещали провести внутреннее расследование, спустя два дня Овсянникова исключили из «Единой России» с формулировкой «за хамское поведение».