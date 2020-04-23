Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Как пишет газета «Комсомольская правда», советский полководец вновь восседает на лошади в той же позе, привстав в стременах, и уже не отдает честь правой рукой. 20 марта монумент, простоявший у исторического музея почти четверть века, был демонтирован. На его место установили копию, где у Жукова оказалось больше орденов на груди, а рукой он отдавал воинское приветствие.
2020-04-23T20:31:00+03:00
2020-04-23T20:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 23 апреля 2020
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