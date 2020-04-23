Первыми после снятия запрета на работу из-за коронавируса должны начать открываться кафе площадью не более 50 кв. м

Первыми после снятия запрета на работу из-за коронавируса должны начать открываться небольшие кафе площадью не более 50 кв. м. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, размещенного на его сайте. При улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут начать работать в штатном режиме все заведения общепита. На данный момент работа всех кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.
2020-04-23T20:31:00+03:00
2020-04-23T20:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 23 апреля 2020
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