Первыми после снятия запрета на работу из-за коронавируса должны начать открываться кафе площадью не более 50 кв. м

Первыми после снятия запрета на работу из-за коронавируса должны начать открываться небольшие кафе площадью не более 50 кв. м. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, размещенного на его сайте. При улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут начать работать в штатном режиме все заведения общепита. На данный момент работа всех кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.