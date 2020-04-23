МВД сообщило о росте числа преступлений в России, совершенных иностранцами

За первые три месяца года эта цифра увеличилась на 2,2%, составив почти 9,5 тысяч. Большая часть из них приходится на долю граждан стран СНГ. При этом, как отмечается в статистических данных ведомства, которые приводит ТАСС, почти на 6% выросло и количество преступлений в отношении самих иностранных граждан и лиц без гражданства. Ранее сегодня в главном управлении по вопросам миграции сообщили Интерфаксу, что в период эпидемии коронавируса всплеска преступлений, совершенных мигрантами, не наблюдается. Этот показатель остается на уровне прошлого года.
2020-04-23T20:31:00+03:00
2020-04-23T20:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 23 апреля 2020
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