У петербургского священника и его помощника после избиения судебными приставами диагностировали сотрясение мозга

У петербургского священника Артемия Скрипкина и его помощника Валерия Иванова после избиения судебными приставами диагностировали сотрясение мозга. Об этом рассказал «МБХ медиа» епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. По его словам, священнослужитель написал заявление в полицию, ответ должны дать в течение трех дней. На Пасху Скрипкин пытался провести крестный ход, однако, процессию остановили около Гостиного двора. На священника составили протокол и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Накануне он сообщил, что приставы Куйбышевского суда избили его вместе с помощником, когда они пришли в суд ознакомиться с материалами дела.