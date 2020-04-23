Минстрой попросили скорректировать графики отключения горячей воды

Это необходимо отложить до отмены режима изоляции. С таким предложением выступил депутат Мосгордумы от «Единой России» Александр Козлов. По его словам, у людей, которые вынуждены постоянно находиться дома, должно работать горячее водоснабжение. Это, по его мнению, не только вопрос удобства, но и сохранение нормального психологического состояния граждан. В связи с этим, депутат попросил министерство рекомендовать аналогичным ведомствам в регионах пока не производить отключений, которые обычно начинаются в России в мае.