«Дождь»: Ограничительные меры из-за коронавируса в России закончатся не позже июня

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу. Точные даты он не уточнил. По его словам, на следующей неделе президент Владимир Путин объявит о продлении режима изоляции на майские праздники. Собеседники «Дождя» в Роспотребнадзоре и оперативном штабе Москвы рассказали, что есть несколько сценариев развития ситуации.

Согласно худшему из них, карантин, который власти официально так и называют, закончится в июне. Оптимистичный сценарий предполагает его окончание в Москве и в большинстве регионов после майских праздников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о планах главы государства выступить с новым обращением на следующей неделе. В пресс-службе премьер-министра на запрос телеканала также не ответили.