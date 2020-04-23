Глава МВД Ливии Фатхи Башага обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

По его словам, наемники частной военной компании, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, использовали нервно-паралитический газ против правительственных войск на юге Триполи. После того, как военных парализовало, их застрелили, цитируют слова ливийского министра агентства Al Araby и Anadolu. Он отметил, что бойцы «Вагнера» помогают Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара, которая противостоит Правительству национального согласия. Башага призвал Россию прекратить поддерживать ополченцев.