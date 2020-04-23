Роскомнадзор потребовал удалить ролик, где пенсионерки из движения «Отряды Путина» сжигают в ведре коронавирус

Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры потребовал от журналистов удалить ролик, где кубанские пенсионерки из движения «Отряды Путина» сжигают в ведре коронавирус. Об этом сообщила редакция красноярского телеканала ТВК. Свое видео «Отряды Путина», ставшие известными после нескольких нападений на краснодарский штаб Алексея Навального, опубликовали в середине марта. В нем они называли коронавирус «надуманной информацией» и обвиняли США в последовавших за ним экономических проблемах в России.