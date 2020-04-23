Почти половина жертв коронавируса в Европе были подопечными домов престарелых и других социальных учреждений

Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что пожилые люди, а также страдающие физическими или ментальными заболеваниями, наиболее уязвимы к этому вирусу, поскольку не всегда следуют рекомендациям медиков из-за забывчивости или неспособности адекватно оценивать происходящее. Всего на сегодняшний день в Европе скончались почти 110 тысяч пациентов с Covid-19.