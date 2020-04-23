Почти половина жертв коронавируса в Европе были подопечными домов престарелых и других социальных учреждений

Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что пожилые люди, а также страдающие физическими или ментальными заболеваниями, наиболее уязвимы к этому вирусу, поскольку не всегда следуют рекомендациям медиков из-за забывчивости или неспособности адекватно оценивать происходящее. Всего на сегодняшний день в Европе скончались почти 110 тысяч пациентов с Covid-19.
2020-04-23T19:31:00+03:00
2020-04-23T19:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 23 апреля 2020
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