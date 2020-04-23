Количество тестов на коронавирус в Москве снизилось на прошлой неделе из-за недостатка пипеток

Их достать оказалось не так просто, — сказал мэр Сергей Собянин. Приходится заключать контракты с зарубежными компаниями. Мэр отметил, что драматической ситуации роста заболеваемости новой инфекцией нет. Вместе с тем, проблема пока не уходит, а нарастает. По его словам, еще даже середина пути не пройдена.