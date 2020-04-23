Фонд помощи заключенным «Русь сидящая» подал иск к телеканалам Russia Today и РЕН ТВ из-за публикации об уголовном деле против организации. Жалоба подана в арбитражный суд Москвы, — сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на главу юридического отдела фонда Алексея Федярова. Речь идет о материалах, опубликованных 15 апреля. В них говорится, что Следственный комитет завел дело на «Русь сидящую» из-за недостоверной информации о заражении коронавирусом 30 заключенных в Новгородской области.

RT ссылается на имевшееся в распоряжении телеканала постановление, РЕН ТВ – на собственные данные. «Русь сидящая» требует опровергнуть публикации и удалить их, поскольку дело было возбуждено не против фонда. Кроме того, правозащитники на своем сайте про коронавирус не сообщали.