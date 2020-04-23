Некоторые российские предприятия авиационной отрасли сократили зарплаты руководителям из-за пандемии коронавируса

Об уменьшении жалования топ-менеджерам объявили в авиакомпании «Аэрофлот». Их зарплаты с 1 апреля снизятся на 40%. Представитель перевозчика Михаил Демин подчеркивает: это добровольное и консолидированное решение. Речь при этом идет пока только о головной компании. Кроме того, по словам Демина, «Аэрофлот» из-за пандемии и политики оптимизации отказался от всех видов закупок, которые не связаны производственной деятельностью и безопасностью.

Вдвое уменьшены зарплаты и руководству аэропорта «Внуково», передает агентство РИА Новости. При этом на какой срок будут действовать эти условия, в обоих случаях не уточняется.

Тем временем в авиакомпании S7 рассматривают вариант с сокращением зарплаты не только менеджерам, но и всем сотрудникам. Как рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» совладелец перевозчика Владислав Филев, жалования могут уменьшиться на 50%, но при этом он будет стремиться сохранить наибольшее число сотрудников. Эти меры, по его словам, связаны с сокращением перевозок.

С конца марта Росавиация полностью ограничила международное авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом; помимо этого из-за низкого спроса авиакомпании массово сообщает и о сокращении рейсов внутри страны.