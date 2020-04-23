Власти Москвы не хотят прибегать к введению войск в город, существующих ограничений достаточно

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин также отметил эффективность системы автоматического контроля электронных пропусков. По его словам, ограничительные меры могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин также отметил эффективность системы автоматического контроля электронных пропусков. По его словам, ограничительные меры могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…