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19:01, 23 апреля 2020

Власти Москвы не хотят прибегать к введению войск в город, существующих ограничений достаточно

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин также отметил эффективность системы автоматического контроля электронных пропусков. По его словам, ограничительные меры могут ужесточить, но планируется это делать точечно.



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