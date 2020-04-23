Минздрав Хакасии попросил бизнесменов оплатить питание врачей, которые живут в больницах из-за коронавируса

Они вынуждены оставаться в республиканской клинической инфекционной больнице из-за постоянных контактов с зараженными. Как говорилось в публикации на сайте министерства, у ведомства нет средств на организацию питанию и обеспечения бытовыми условиями медработников. Как сообщает телеканал «Дождь», прежнее сообщение удалили, но оно сохранилось в кэше Google. В пресс-службе правительства Хакасии сказали, что проблему решат на уровне региона.