Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

Май может стать еще более сложным месяцем с точки зрения распространения инфекции и борьбы с ней, отметил он на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений. Он отметил, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты — и в Москве, и в области идет снижение количества выявленных больных. Но кроме этого есть пневмония и разные симптомы ОРВИ. Воробьев поручил развернуть в ближайшее время в регионе около 12 тысяч коек для пациентов с COVID-19.