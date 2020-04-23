Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

Май может стать еще более сложным месяцем с точки зрения распространения инфекции и борьбы с ней, отметил он на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений. Он отметил, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты — и в Москве, и в области идет снижение количества выявленных больных. Но кроме этого есть пневмония и разные симптомы ОРВИ. Воробьев поручил развернуть в ближайшее время в регионе около 12 тысяч коек для пациентов с COVID-19.
2020-04-23T18:31:00+03:00
2020-04-23T18:31:28+03:00
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18:31, 23 апреля 2020
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