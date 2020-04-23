Союз биатлонистов России созывает внеочередную отчётно-выборную конференции

Президент СБР Владимир Драчев в принятии этого решения не участвовал.

20 апреля правление СБР во время очередного заседания утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на новый сезон. Мужской командой будет руководить Роберт Кабуков. Старшим тренером женской команды назначили Владимира Королькевича. При этом Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв неоднократно заявлял, что против обеих кандидатур.

Без ведома главы Российского биатлона принималось решение и о созыве отчетно-выборной конференции. Которая, согласно сообщению пресс-службы СБР, должна определить пути выхода из сложившийся кризисной ситуации. А также способствовать дальнейшему развитию биатлона в стране. Правда, дата и место проведения конференции пока неизвестны.

Очевидно, что Владимиру Драчеву недвусмысленно намекают на то, что он, по сути, ничего в СБР не решает. Впрочем, недовольных его работой хватало и раньше. Когда в распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Президента Союза, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр и тренеры призвали Драчева добровольно сложить свои полномочия. Обвинив, в частности, в отсутствии продуктивного диалога с Международным Союзом Биатлонистов. И в неумении привести серьезных спонсоров.

Неудивительно, если на грядущей конференции будет поставлен вопрос о недоверии действующему Президенту СБР.

Владимир Драчев был избран на пост Главы СБР в мае 2018 года. Срок его полномочий истекает в следующем году.