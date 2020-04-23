Мировые СМИ пристально рассматривают возможность смены руководства Северной Кореи на фоне операции Ким Чен Ына

Мировые СМИ все более пристально рассматривают возможность смены руководства Северной Кореи на фоне недавней серьезной операции ее лидера, Ким Чен Ына, после которой, по некоторым данным, он пребывает в тяжелом состоянии

Издание Нью-Йорк Пост утверждает, что на случай экстренного исхода нынешней ситуации в КНДР готовят замену главе ЦК Трудовой партии. Газета сообщает, что по ее сведениям, а также по данным южнокорейских СМИ, младшую сестру внука Ким Ир Сена начали пробовать в этом качестве еще с конца прошлого года. Ким Ё Чжон, как и ее брат в свое время училась в Швейцарии; она является доверенным лицом 36-летнего президента и вторым по влиятельности человеком в стране. Еще накануне Гардиан писала, что сестра «стремительно становится альтер-эго» Ким Чен Ына. Именно она, напоминает газета, вместо главы государства представляла страну на зимних олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. В прошлом месяце Ким Ё Чжон, от имени официального Пхеньяна, назвала критику Сеулом проводимых в Северной Корее военных учений «лаем трусливой собаки». Тогда же она публично приветствовала готовность Дональда Трампа поддерживать двусторонние отношения с КНДР.

Именно ей принадлежит исключительное право выстраивать публичный имидж брата как дома, так и за границей. Взамен сестра «получает полное доверие президента, способного приказать казнить родного дядю, якобы, за измену».

Научный сотрудник частного сеульского Университета северокорейских исследований в интервью британскому изданию сказал, что Ким, со всей очевидностью, готов позволить сестре заменить его. На фоне некоторых неудач в переговорах с Западом, в частности, на Ханойском саммите по ядерному разоружению, после чего ей пришлось отойти на второй план, в минувший уикенд Ким Ё Чжон была восстановлена в составе могущественного политбюро Партии, напоминает газета, ссылаясь на сообщение Центрального Корейского информагентства. Несомненным плюсом для ее имиджа за рубежом является и полная непричастность к чисткам в военном руководстве, с которыми она никак не ассоциируется, хотя все о них знает, отмечают некоторые эксперты. Другие же, наоборот сомневаются, что те же военные позволят женщине, даже из правящей династии Кимов, возглавить страну.

Наблюдатели уверены, что чем дольше продлится неопределенность во властных структурах КНДР, тем больше стране будут угрожать внутренняя напряженность, гражданская война и массовая миграция населения в соседние страны.