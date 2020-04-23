МВД не будет депортировать иностранцев на время пандемии

Из-за распространения коронавируса многие мигранты не смогли вернуться на родину и остались в России без работы.

Выдворять с территории России иностранцев и аннулировать их документы во время эпидемии не будут, пообещали в МВД. Там пояснили, что визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное пребывание и виды на жительство теперь будут продлевать автоматически на 90 суток, личного присутствия для этого не нужно. За последний месяц в миграционные подразделения МВД обратилось более 300 тысяч иностранцев. Кроме того, власти разрешили работать в России во время эпидемии даже тем, у кого соответствующего патента или разрешения не было.

Этот режим продлится до 15 июня.

В ведомстве сегодня также озвучили статистику преступлений. Отмечу, что многие СМИ со ссылкой на экспертов сообщали о том, что страну ждет волна преступлений, которые совершают оставшиеся без работы мигранты. Однако в МВД отмечают, что количество таких правонарушений сейчас незначительно выше уровня прошлого года. В целом за последнее время стало меньше убийств, грабежей и случаев причинения тяжкого вреда здоровью.



По данным Федерации мигрантов и экспертов, в стране до эпидемии находилось около 10 миллионов мигрантов.