Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

В прошлом месяце объём вкладов физических лиц в кредитных организациях сократился больше чем на 300 миллиардов рублей. Эту сумму сегодня озвучил Центробанк. Агентство Bloomberg утверждает, что с учетом апреля сумма еще больше.

«Помоги себе сам» — этот девиз для населения страны, похоже, становится всё актуальнее. На помощь властей люди не надеются и спешат забрать свои банковские накопления, в основном в иностранной валюте. Особенно активно денежные средства снимали в третью неделю марта, уточнили в Центробанке. Замечу, тогда коронавирус вовсю шагал по стране, начались сокращения и падения зарплат, а вскоре президент впервые из-за пандемии обратился к населению, власти регионов стали вводить режим изоляции. После второго выступления президента неделю спустя в начале апреля и продления режима нерабочих дней до конца месяца интерес к наличным у россиян вырос еще больше, отмечает несколько дней назад агентство Bloomberg. По его данным, с начала марта через банкоматы и банковские отделения люди сняли уже триллион рублей — больше чем за весь прошлый год. Агентство ссылалось на данные ЦБ.

В Центробанке, который озвучил сегодня цифру в 300 с лишним миллиардов рублей только за март, не видят ничего страшного. Регулятор пояснил отток вкладов из банков так: люди активно делали покупки на случай необходимости изоляции, а некоторые крупные вкладчики в ожидании роста цен приобретали автомобили или дорогостоящую бытовую технику. Как уверяют в ЦБ в конце марта ситуация нормализовалась, поскольку из-за режима изоляции активность населения в Москве и других крупных городах снизилась. По поводу ситуации в апреле в ЦБ пока ничего не говорят.

В Центробанке не исключают нового оттока вкладов из банков из-за режима изоляции. Это связывают с тем, что часть россиян вынуждена тратить накопления, оставаясь дома, не имея возможности получать доход.