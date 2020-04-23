«Аэрофлот» с 1 апреля сокращает зарплаты руководства на 40%

Решение принято на фоне падения рынка авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя компании Михаила Демина. Он подчеркнул, что решение было «добровольным и консолидированным». Демин также добавил, что авиакомпания отказалась от всех видов закупок, которые не связаны непосредственно с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью.