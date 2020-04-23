Начальник Военно-медицинской академии им.Кирова в Петербурге покинул пост из-за заражения курсантов коронавирусом

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге Александр Фисун покинул пост из-за заражения части курсантов коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Там отметили, что «были допущены просчеты», из-за которых не удалось предотвратить «инфицирование части курсантов». Ранее сообщалось, что как минимум у 55 учащихся академии обнаружили коронавирус.