Начальник Военно-медицинской академии им.Кирова в Петербурге покинул пост из-за заражения курсантов коронавирусом

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге Александр Фисун покинул пост из-за заражения части курсантов коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Там отметили, что «были допущены просчеты», из-за которых не удалось предотвратить «инфицирование части курсантов». Ранее сообщалось, что как минимум у 55 учащихся академии обнаружили коронавирус.
2020-04-23T17:31:00+03:00
2020-04-23T17:33:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630542-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…