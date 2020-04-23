Facebook намерен раскрывать местоположение авторов некоторых публикаций, связанных с выборами

Соцсеть намерена бороться с политической дезинформацией. Об этом говорится в заявлении компании. Facebook пояснил, что новые правила в первую очередь коснутся публикаций, которые имеют широкий охват в США, но при этом их авторы проживают за пределами Штатов. Например, если сообщение ориентировано на американских избирателей, но было опубликовано автором из Бразилии, пользователи увидят эту отметку, говорят в компании. Таким образом, убеждены в Facebook, это поможет людям более ответственно относиться к публикациям, которые они читают. Функция при этом пока что будет доступна только в США, добавили в соцсети. Кроме того, геолокацию сообщений, которые связаны с выборами, там планируют указывать и в Инстаграме.

В январе Facebook объявил, что будут удалять публикации с дезинформац ией, которые созданы искусственным интеллектом. Так в соцсети хотят бороться с ложными сообщениями перед президентскими выборами в США в ноябре этого года.