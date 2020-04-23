Власти регионов уже потратили сотни миллионов рублей на подготовку к голосованию по поправкам к Конституции

Причем больше половины контрактов были заключены после того, как стало известно о переносе даты проведения на неопределенный срок из-за коронавируса.

Сотни контрактов на сайте госзакупок на общую сумму 430 миллионов рублей заключили к этому дню структуры региональных и местных органов власти в 17 субъектах России. Большая часть сделок была оформлена в течение последнего месяца, когда все уже знали, что голосования не будет. Это выяснила Русская служба BBC. Почти все средства осваиваются без конкурса единственными поставщиками – послабление в законе сделали из-за эпидемии. Чуть больше четверти от общей суммы потратит Москва, но еще больше Сахалин – власти региона заключили контракт на 200 миллионов рублей с Издательским домом «Губернские ведомости», который будет информировать граждан о голосовании через обзвоны, СМИ, интернет, билборды, опросов и, например, брендированные упаковки с семенами.

Причем для продвижения поправок, пишет BBC, активно эксплуатируется тема борьбы с коронавирусом. В столице районные управы и префектуры заказывают оформление участков, технику, брендированную одежду и канцтовары. В Кировской области власти оплатили ролики, мемы, посты в соцсетях и новости, повышающие лояльность пользователей. Кроме того, на сайтах Избиркомов появились ссылки на ресурсы, агитирующие за поправки.

По подсчетам партии «Яблоко», власти 24 регионов в сумме заложили в бюджет более 1,5 миллиардов рублей на проведение голосования. В партии призвали направить эти деньги на борьбу с коронавирусом