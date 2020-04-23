Еще в две больницы Владимирской области привезли просроченные аппараты искусственной вентиляции легких

Они оказались из той же серии, что и ИВЛ, приобретенные для горбольницы Владимира. Их срок годности истек 15 лет назад. Как пишет издание «ПроВладимир», аппараты закупили местные предприниматели по предложению вице-губернатора области Сергея Шевченко у костромской компании «Медтехника-Сервис». Медики этот дар не приняли, сообщил ТАСС глава регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев. Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки 50 некачественных аппаратов ИВЛ во владимирскую больницу.
2020-04-23T17:03:00+03:00
2020-04-23T17:03:38+03:00
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17:03, 23 апреля 2020
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